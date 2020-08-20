Sabah yazarı Ardıç: Muharrem Bey dikkat et, muhalefet atını alan Üsküdar'ı değilse bile Yalova'yı geçiyor galiba

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, partisinde "Memleket Hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve geçmiş dönem partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik, "Muharrem Bey dikkat et, muhalefet atını alan Üsküdar'ı değilse bile Yalova'yı geçiyor galiba" düşüncesini dile getirdi.

Ardıç, "Şu anda muhalefet saflarında Muharrem İnce'yi ciddiye alan, ona umut bağlayan hiç kimse görünmüyor. Fakat bu işin Abdullah Gül'le de olmayacağına yavaş yavaş kanaat getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, "Onun için de, amigoları şimdi Meral Akşener'i 'çatı adayı' olarak tartışmaya başladılar... Yavaş yavaş, zemin yoklaya yoklaya, alıştıra alıştıra...

Muharrem Bey dikkat et, muhalefet atını alan Üsküdar'ı değilse bile Yalova'yı geçiyor galiba.- Sonra 'kadın kazandı"'olmasın da..." görüşünü savundu.

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