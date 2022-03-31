Sabah yazarı Ardıç: Manda yoğurdu yiyemeyen halkımız o parayla araba alıyor olmalı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Kendimi bildim bileli duyarım: Günün birinde İstanbul trafiği öyle içinden çıkılmaz bir hale gelecek ki, herkes arabasını olduğu yerde bırakıp gidecek! Hep yaklaşıyoruz ama o gün bir türlü gelmiyor. Acaba gerçekten gelir mi? Hani kar bastırınca yaşananlar gibi... İstanbul trafiğine son bir yılda 247 bin 415 araç eklenmiş. Millet aç ya... Ondan herhalde. Manda yoğurdu yiyemeyen halkımız o parayla araba alıyor olmalı." düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında, "Böylece İstanbul'un toplam motorlu araç sayısı 4 milyon 688 bin olmuş. Aşağı yukarı her dört kişiye bir tane... Canım, bunların 3 milyonu otomobil, 96 bini minibüs, 37 bini otobüs, 747 bini kamyonet, 437 bini de motosiklet. Otomobil sayısı amansızca üstün. Her beş kişiye bir adet. Parasızlıktan olmalı. Havadaki 'partikül' sayısı da artıyor tabii... O kadar ki, birtakım uzmanlar 'Durakta otobüs bekleyenler maske taksınlar' demişler. Pandemi maskesi değil, 'kalıcı' maske.." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her akşam yatmadan yediği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.

Erdoğan'ın tarifinin maliyeti gündeme gelmiş ve eleştirilmişti.