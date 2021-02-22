Sabah yazarı Ardıç: Havanda su dövülüyor, yeni anayasa hayal

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Bu iş olmaz. Bu Meclis'ten yeni bir anayasa çıkmaz." görüşünü savundu. İktidarın koltuk sayısının yeni anayasa için yeterli olmadığını hatırlatan Ardıç, "Havanda su dövülüyor, yeni anayasa hayal" düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında, "İktidar blokunun 'koltuk sayısı' tutmuyor. Muhalefet bloku anlaşmaya hiç mi hiç yanaşmıyor. Birinin 'kırmızı çizgisi' başkanlık sistemi, ötekinin de 'güçlendirilmiş' palavrasıyla süslenen eski sistem. Meclisin yeni bir anayasa yapabilmesi için en az 360 sayısını tutturması gerekiyor. Belki yeni bir seçimden sonra... Kaldı ki 'halkoyunu' da unutmayalım. Halkoyuna 'gitmemek' için 400 koltuk gerekiyor ki hayal... Üstelik böyle bir durum son yılların moda deyimiyle 'etik' de olmaz... Bir an için Meral Hanım'ın "öbür tarafa" geçtiğini düşünelim, siyasi hayatı ossaat biter. Varlık nedeni ortadan kalkar. Ya da Muharrem İnce'ye bilmemkaç CHP milletvekilinin kaydığını düşünelim, bunların da tutumu farklı olmayacaktır. Havanda su dövülüyor, yeni anayasa hayaldir." ifadesini kullandı.