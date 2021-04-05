Sabah yazarı Ardıç: Emekli olmayıp muvazzaf olsanız darbe mi yapacaktınız?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiriye ilişkin olarak, "Kimsenin Montrö'den vazgeçtiği vazgeçeceği yok, nedir bu şiddet bu celal?

Bürokrasi eski 'vesayet saltanatını' mı özledi yoksa? Bu sefer de 'Atatürkçü bir yaklaşımla gerçekleştirilecek reformlar' falan gibi laflar sıkıştırılmış mı araya?" dedi.

Ardıç, "Bu emekli paşalara bir tek şey sormak isterim: Yani günün birinde Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla (yani kanunla) herhangi bir uluslararası antlaşmadan çekilse, ona da muhtıra verir misiniz? Ne yani, emekli olmayıp muvazzaf olsanız darbe mi yapacaktınız? Ankara'da deniz yok ki... Nereyi topa tutacaktınız? Önümüz yaz, Dalyan'dan denize girin, Kalender'de rakınızı için, torununuzu gezdirin, çiçek sulayın, kendi işinize bakın" görüşünü savundu.

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