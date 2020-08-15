Sabah yazarı Ardıç: CHP yönetiminin başında bir tek İnce derdi yok, "Baykalcılar" da ayrılmak için fırsat kolluyorlarmış

Sabah yazarı Engin Ardıç, parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin önceki gün yaptığı basın açıklamasında dile getirdiği bazı görüşlerine katıldığını belirtti. Sözlerinin devamında "CHP yönetiminin başında bir tek İnce derdi yok" diyen Ardıç, ""Baykalcılar" da ayrılmak için fırsat kolluyorlarmış" ifadesini kullandı.

"İnce'nin CHP yönetimi hakkında söylediği her şey doğru. Kendisine yapılan haksızlıklar, ayak oyunları, hatta bazı kişilerin yaptığı 'puştluklar' konusunda yüzde yüz haklı" diyen Ardıç, İnce'nin bir parti kurmayacağını ifade ederek, "Çünkü İnce'nin derdi CHP'den kopmadan, olabiliyorsa CHP'yi 'içinden' ele geçirmek" dedi.

Ardıç yazısının devamında ise şunları kaydetti:

CHP yönetimi buna izin verecek mi, göreceğiz. Ama CHP iyice çatlarsa, bakarsınız partisini de kuruvermiş!... Çünkü CHP yönetiminin başında bir tek İnce derdi yok. "Baykalcılar" da ayrılmak için fırsat kolluyorlarmış. Bunlar kendilerini "yerli ve milli CHP" olarak niteliyorlarmış... Bunlar da CHP yönetiminin teröre yakın mihraklarla (yani HDP ile) ilişkilerine ve Ünal Çeviköz dostumuzun "Amerikancı" politikasına karşı çıkıyorlar.

Şimdi sıkı durun. Çoktandır sesi çıkmayan ve ortalıkta görünmeyen Mustafa Sarıgül bile heveslenmiş, ölü doğmuş olan "Türkiye Değişim Hareketi"ni yeniden canlandırmayı düşünüyormuş... Bir de, homurdanıp duran ama bir türlü hareket edemeyen bir "sol hareket" var. Ortalık hareketten geçilmiyor, hareket eden bir şey yok. Herkes değişim istiyor, ne kimsenin değiştiği var ne de değişen bir şey. Bunların bir araya gelmeleri mümkün olamayacağına göre, CHP üçe hatta dörde mi bölünecek yoksa bu gruplardan birinin, kapanın elinde mi kalacak?

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