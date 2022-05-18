Sabah yazarı Ardıç: 70 yıldır İstanbul'da yaşarım, oraya ‘Atatürk’ denildiğini de hiç duymadım, kısaca "Yeşilköy" denirdi

Sabah gazetesi Engin Ardıç, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin olarak, "Adam uçaktan korktuğu için hayatında bir tek havaalanının kapısından girmemiş, oturmuş bize 'eski havaalanı' güzellemesi yapıyor. Yeşilköy'de yaşanan 'izdihamı' ve çektiğimiz sıkıntıyı da biz biliriz. Madem o kadar iyiydi, Sabiha Gökçen'e ne gerek duyulmuştu? Yetmiş yıldır İstanbul'da yaşarım, oraya 'Atatürk' denildiğini de hiç duymadım. Kısaca 'Yeşilköy' denirdi." ifadesini kullandı.

Ardıç yazısında, "Haliç köprüleri de öyle, biri 'Galata'ydı, öteki 'Unkapanı'... Ama siz kendi kafanıza göre Atatürk deyince orası kutsallık kazanıyor, öyle mi? Savarona yatının güverte tahtaları gibi... Eski havaalanının yerine park yapılacak, park. Koskocaman bir yeşil alan. Çünkü oranın kuzeyi ve kuzeybatısı, "hinterlandı" korkunç bir varoş yığılmasıdır ve bu insanların yeşilliğe ihtiyaçları var. Kaldı ki bunu birkaç yıl önce sizin adamınız Kılıçdaroğlu da söylemiş, "Yeşil alan yapacağız" demiş! Utanmıyorsunuz, değil mi?" düşüncesini dile getirdi.