Sabah yazarı Altınok'tan Fazıl Say'a: Deha seviyesinde zekisin, tüm dünyada göğsümüzü kabartıyorsun

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı dilemesini değerlendirdi. Altınok, "Zira deha seviyesinde zekisin... Bu topraklarda yetişmiş Itri'de Bach tadı bulan önemli bir müzik adamısın.

Tüm dünyada göğsümüzü kabartıyorsun" diye yazdı.

TIKLAYIN: Fazıl Say: Erdoğan'ın taziyesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...

Altınok'un "Sen zeki adamsın Fazıl Say..." başlığıyla (3 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yazı da lastik gibi uzadı ama hâlâ bize gelmedi deme Sevgili Fazıl Say...

Öncelikle başın sağ olsun.

Zaten "Leb" demeden demir leblebiyi anlamışsındır da.

Zira deha seviyesinde zekisin... Bu topraklarda yetişmiş Itri'de Bach tadı bulan önemli bir müzik adamısın.

Tüm dünyada göğsümüzü kabartıyorsun.

Dün, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın annenin vefatı üzerine seni aramasıyla birlikte sosyal medyadan gelen tepkilere verdiğin cevabını okuyunca garipsedim.

Ne kadar uzun hocam, farkında mısın?

Bizzat kendinin duyurduğu, ölüm karşısında sergilenmiş insani ve centilmence bir davranışa böyle uzun uzun izahat vermenin, tekmile geçmenin sebebi ne?

İçinden daha fazlası gelmiyorsa bile muhatabına "Teşekkür eder" geçersin...

Eğer sosyal medya trollerinin operasyonunu gerçek bir linç, yaygın bir kanaat sanıp, kabalık ediyorsan en fazla zekândan şüphe ederim...

Ama eğer yaptığın, "TT olmak çok kolay, sadece 100 TL" ilanlarının reklam kabul edildiği Twitter'ı "etkin ve akılcı" kullanmaksa... Sanatını selamlayan biri olarak gerçekten üzülürüm.

