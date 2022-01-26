Sabah yazarı Altınok:  Zorlama Sezen Aksu tartışması kötü bir noktaya doğru gidiyor, birileri "Kafalarına sıkacağız" diye basın açıklamaları yapıyor...

Sabah yazarı Melih Altınok, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'nun şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra, "Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız" açıklamasını köşesine taşıdı.

Altınok yazısında, "Zorlama Sezen Aksu tartışması kötü bir noktaya doğru gidiyor, birileri "Kafalarına sıkacağız" diye basın açıklamaları yapıyor... Üstelik de adliye önlerinde! Vahşi Batı'yı andıran bu sahneler, 'o günleri' geride bırakan, bırakması gereken Türkiye'ye yakışmıyor... 84 milyonun huzuruna, moraline, umuduna sıkıyor!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu: Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız