Sabah yazarı Altınok: Z kuşağı geyiği astrolojiden farksız

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bütün siyasilerin hedefi, 1997-2012 arasında doğanları kapsadığı söylenen 'z' (zoomers) kuşağı. Ancak ortada, artık genç görünce 'Sevgili Z kuşağı kuşağı' diye söze başlayan siyasilerimizin sandığı gibi homojen bir kitle yok. Zira, 'Z kuşağı sorgulayıcı, özgürlüğüne düşkün, araştırmacıdır' türünden dillere pelesenk olan güya sosyolojik kabuller de ancak burç yorumları kadar bilimsel" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, Twitch'te yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Torun torba sahibi parti liderlerimiz Z kuşağını kafalayacağız diye girdikleri Tiktok, Twitch gibi mecralarda 'çocuk taklidi' yaparken dozajı iyi ayarlamalılar... 'Boomer' danışmalarının önlerine koyduğu Z kuşağı profiline şirin görünmek uğruna, çocukları YouTube adresine çekmek için sululuklarla çıkış yapan Cüneyt Özdemir'den rol çalmamalılar. Unutmayın, halinize güldürmeyi başardığınız gençlerin mutlaka oyunu da alacağınızın hiç bir garantisi yok. Z kuşağının oyunu almaya giderken evdeki aklı başında seçmenin gözünden düşmek de cabası" görüşünü savundu.

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