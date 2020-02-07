Sabah yazarı Altınok: Uçak kazasının yaşandığı gece yetkililer ATV ve A Haber'e bağlanmadı!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasının yaşandığı akşam, Yeni Havalimanı ile ilgili soru sormak için aradıkları yetkililerin ATV ve A Haber'in ismini duyunca yayına bağlanmadıklarını öne sürdü. Altınok, "Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anında iktidar çevrelerinin yaptığı gibi. Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii" düşüncelerini dile getirdi.

Altınok, "Uçak kazasının yaşandığı çarşamba gecesi Haluk Pekşen ve Barış Yarkadaş gibi 'kadrolular' halkı paniğe sevk eden paylaşımlar yapıyorlardı. ATV Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, ATV, A haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar! Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anında iktidar çevrelerinin yaptığı gibi... Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii. Yani işimizi yaptık. Gerçeği, birini, kurumları, kuruluşları savunmak için değil görevimiz olduğu için duyurduk, eğip bükmedik.

Ama belli ki sırf bu yüzden... İşimizi iyi yaptığımız için, kendileri hakkında asla yalan haber yapmayacağımızı, iftiraya başvurmayacağımızı bildikleri için bizi pas geçiyorlar." ifadesini kullandı.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

Sonra da soluğu kendileri hakkında yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren kanallarda alıyorlar. Biz sorularımıza cevap bile alamazken, sistematik iftiralarına muhatap oldukları gazetecileri bizzat kendileri arıyorlar, ağırlıyorlar!

Hayır, suç bizde diye yakınmayacağım tabii ki. Gazetecilikten taviz verecek değiliz ya!

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