Sabah yazarı Altınok: Tarkan'ın muhalefete şarkı bestelemesini "dürüst" bir tavır olarak görüyorum

Sabah yazarı Melih Altınok, "Bir popstar politik şarkı yapmaz mı?" başlıklı yazısında, "Elbette yapabilir... Siyasi tavır almanın eksisini artısını hesapladıysa, razıysa, paşa gönlü bilir. Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı üzerine başlayan tartışmaya da bu perspektiften yaklaşıyorum..." düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "Hatta, yıllar boyu onca emek harcayarak yaptıkları kariyerlerini Twitter'da belediye sanatçılığına soyunarak çöpe atanları düşününce, Tarkan'ın muhalefete şarkı bestelemesini 'dürüst' bir tavır olarak görüyorum. Keşke, tepkiler üzerine geri adım atmasa, "Pandemiyi falan eleştirdim" diye sağa sola manevralar yapmasaydı... Öyle ya, siyasi düşüncesini, hissettiklerini sanatıyla ifade edene kim ne diyebilir ki? Bugüne kadar Selda Bağcan'ın, Zülfü Livaneli'nin sanatçılıklarıyla ilgili kim ne diyebilmiş mesela? Tarkan da 'Evet, şarkımda iktidarı eleştiriyorum' dese, insanlar 'Eyvallah' der geçerdi." ifadesini kullandı.

Altınok şunları kaydetti:

"En fazla benim gibi, "Şarkı olmamış" diye eleştirirlerdi. Ne var ki megastarımız hem pastam dursun hem karnım doysun istiyor. Her renge boyanayım ama renk vermeyeyim diyor. Toplumun bir kesimine seçim müziği yapıp toplumun tüm kesimleri tarafından onaylanmayı, beğenilmeyi, pohpohlanmayı arzuluyor. Üstelik de eleştirilmemeyi bekliyor... Onun için de yalpalıyor.

Şarkısının, tavrının arkasında duramıyor. Tabii ki popstarımızın tek motivasyonu yükselen popüler dalgadan faydalanmak değil. Fazlasıyla farkındayız... Bir tercihin ötesinde sürüklenme de söz konusu."