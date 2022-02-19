Sabah yazarı Altınok: Tarkan’ın klibini, antipatik "geççek geççek" nakaratı her başladığında "bit'cek bit'cek" diye sabrederek bitirdim

Sabah yazarı Melih Altınok, mega star Tarkan’ın çıkardığı “Geççek” şarkısını eleştirdi. “Klibi, bebek taklidi yapan kadınları andıran antipatik ‘Geççek geççek’ nakaratı her başladığında ‘bit'cek bit'cek’ diye sabrederek bitirdim” diyen Altınok, “Üzgünüm, olmamış hocam” dedi.

“Hislerinizin yoğunluğu, müzikaliteyi ikinci plana ittiyse... Söylediğiniz gibi amacınız, aşı kampanyalarının yüzü olarak desteklediğiniz pandemi yasaklarına, karamsarlığına karşı bir umut vermekse, bu mesaj da yerine ulaşmıyor. Çünkü klipte açık havada bile ‘kuzu kuzu’ maske takan karakterlerinizin ‘Hep köşeye sıkıştırmadı mı, daha önce de sanki sırtımızdan vurmadı mı’ diye mırıldanırken DSÖ'yü falan kastettiklerini düşünmemiz için hiçbir sebep yok” diyen Altınok devamında Tarkan’a yönelik şunları kaydetti:

“Hepimize iyi gelecek bir şarkı yapmak istedim, diyerek izah ettiğiniz Geççek'e firari FETÖ'cü Hakan Şükür'den PKK muhiplerine kadar geniş bir yelpazenin eşlik etmesi de sakın sizi aldatmasın.... Zira siyasi temsilcilerinin yaratamadığı dalgayı şarkılarda bulmayı umut edecek kadar çaresiz kalan muhalif seçmenin önüne "ham çökelek"i de koysanız gider bugünlerde...

Kimsenin kalite falan aradığı yok. Ne var ki seçim dönemi de şunun şurasında bir yıl sonra bit'cek... Politik gündemin ömrü kelebek misali olsa da siz daha uzun yıllar şarkı söyleyeceksiniz. Madem bir popstar olarak politik tartışmalarda taraf olma riskini göze aldınız, dillere düştünüz... Bari Uğur Işılak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim şarkısı olarak uyarladığı "Dombra" gibi, muhaliflerin bile dinlerken ritim tuttuğu bir iş çıkarsaydınız ortaya. Hiç olmazsa kulaklarımızın pası silinirdi.”

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