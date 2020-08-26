Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak için sabırsızlıkla uyanıyordum, umarım en kısa zamanda Türkiye'ye gelir

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye, Venezuela’dan peynir ithal etme kararına ilişkin, "Umarım en kısa zamanda Venezuela peynirleri Türkiye'ye gelir, maksat dostlarımızla muhabbet olsun" görüşünü savundu.

Altınok, "Tartışmayla ilgili şahsi görüşüme gelince...Geçtiğimiz yıl darbe girişimini yerinde izlemek üzere Venezuela'ya gittiğimde harika havası ve doğası, sıcacık, güler yüzlü insanları gibi ülkenin yemeklerine de bayılmıştım. Sabahları bir kafede oturup, üzerine çeşit çeşit peynirlerin serpildiği Arepa'lardan atıştırmak için sabırsızlıkla uyanıyordum." ifadesini kullandı.

Altınok, "Umarım en kısa zamanda aynı tadı yakalayacağım Venezuela peynirleri Türkiye'ye gelir.

Haklısınız peynir bahane... Maksat zor günlerden geçen Venezuela halkıyla, dostlarımızla muhabbet olsun. Buna paha biçilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

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