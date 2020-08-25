Venezuela'dan peynir ithalatına Balıkesir milletvekili isyan etti: Hangi yandaş şirketi beslemek için bu karar alındı?

CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle alınan Venezuela’dan peynir ithalatı kararını eleştirerek, “Ankara’ya, Balıkesir mi yoksa Venezuela mı daha yakın” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Venezuela ziyaretinde bulunmuştu. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Venezuela menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmişti. Kararda 1500 ton peynir, bin ton pirinçin yanı sıra Türkiye’de yetişen çok sayıda gıda ürünü yer alıyordu.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Meclis’te yaptığı açıklamada Aytekin, “Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası alınan bu kararın akılla mantıkla izahı yok. Bakan, Balıkesir'i kurban etti. Hangi yandaş şirketi beslemek için bu karar alındı'' diye konuştu.

Balıkesir'deki peynir üreticilerinin iflasına göz yumacaksınız

Bu kararın Balıkesir’deki peynir üreticilerine bir darbe olacağını belirten Aytekin, “Bir iktidar, kendi üreticisine kendi toprağına ancak bu kadar yabancı olur. Bir yandan Balıkesir'de üreticiler en iyi peyniri üretmek için çalışacak, bir yandan AKP'li büyükşehir belediyesi ‘50 peynirli şehir' reklamı yapacak, Balıkesir'de herkes kent için artı değer olan peyniri vitrine çıkarmaya çalışacak, ama siz Venezuela'ya gidip ithalat anlaşması yapacaksınız. Balıkesir'deki peynir üreticilerin iflas etmesine de göz yumacaksınız. Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası gelen bu kararın akılla mantıkla açıklanacak en ufak bir yanı yoktur. Bakan, Balıkesir'i Venezuela'ya kurban etmiştir” dedi.

İthalat için kim yetkili olacak?

CHP'li Ensar Aytekin, ithalatı yapacak şirketlerin kimler olacağını sorguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Milletim diye ağızlarını her açtıklarında kendi yandaşlarını kastediyorlar. Bu saçma sapan ithalat kararı ile bunu bir kez daha gördük. Anlaşılan o ki; Venezuela, Ankara'ya Balıkesir'den daha yakınmış. Balıkesir gibi bütün ülkeyi defalarca doyurabilecek süt ürünü rezervine sahip bir il dururken, bu ithalatın mantığı nedir? İthalat için kim yetkili olacak? Hangi yandaş şirketi beslemek için bu karar alındı?”

Tıklayın - Kararnamesi çıktı: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek