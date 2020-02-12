Sabah yazarı Altınok: Taksim'e cami meselesi açılsa bir şart koşanlar korosuna imam hatipli Ahmet Hakan'ın katılması ilgimi çekiyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan'ın Taksim'deki kilisenin önünden dükkânların kaldırılması yönündeki görüşünü eleştirdi. Altınok, "Ahmet'in yapılmasına şart koyduğu Taksim Camii'nin çevresinde onlarca kilise var. Her biri de birbirinden bakımlı, güzel. Ancak ne zaman Taksim'e cami meselesi açılsa bir şart koşanlar korosuna imam hatipli Ahmet Hakan'ın katılması ilgimi çekiyor. Dinler arası diyalog hassasiyetinden mi acaba?" düşüncelerini dile getirdi.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

"Hamburgerci dükkânlarının (Filmlere konu olan meşhur Kızılkayalar) önünü kapattığı bir kilise var orada... Onun önü açılamaz mı?"

Bakan, piar gezisinin ana konusuna odaklanmalarına istemiş olmalı ki, kibarca, "Öncelikle şu kültür yolu işini bitirmemiz gerekiyor" demiş...

Ancak Ahmet, Bakanın sözü havada kalmasın diye bir kez de köşesinden konunun üzerinden geçme ihtiyacı hissetmiş:

"Buradan tüm yetkililere sesleniyorum! Cami tamam... Kilisenin de önü açılsın... Bir tarafta cami olsun, bir tarafta kilise... Böylece İstanbul'un göbeğinde bizim medeniyet anlayışımızın çok güzel bir örneği ortaya çıksın."

Benzer bir tartışma, Atina'daki tek camiyi açmayan Yunanistan için yapılsa anlarız...

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