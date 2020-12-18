Sabah yazarı Altınok: Sofuoğlu, fuhuşa zemin yaratan kurumlarda çalıştığını düşünüyorsa bugüne kadar elde ettiği geliri de mümkünse kursağından geri çıkarmalı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, üniversiteler için fuhuş yuvası diyen Ebubekir Sofuoğlu'na ilişkin olarak, "Fuhuşa zemin yaratan kurumlarda çalıştığını düşünüyorsa bugüne kadar elde ettiği geliri de mümkünse kursağından geri çıkarmalı." düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu Türkiye'de üniversite açılan yerlerin 'Nişantaşı'na döndüğünü' söylemiş.Sofuoğlu'nun Nişantaşı'ndan kastının ne olduğunu ise "fuhuş evleri" benzetmesinden anlıyoruz. Beyefendi daha önce de 27. İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilen piyanist Büşra Kayıkçı'nın 'başörtülü olduğu halde piyano çalmasını uygunsuz' bulmuştu.Ne denir ki? Zaten söylenmedik söz kalmadı. Sofuoğlu ise 'Bu olay Dreyfus davasına dönüşecek' demiş.Haklı olduğu yıllar sonra anlaşılan Yüzbaşı Dreyfus kendisini, siyasilerin geçmişteki sözlerini bağlamından kopartıp çarpıtarak savunmamıştı. Ama Sofuoğlu hâlâ düşüncelerini özgürce dile getiren bir entelektüel olduğunda ısrarcı. O halde dürüst olup düşündüğü gibi yaşamalı." görüşünü savundu.

Altınok, "Fuhuşa zemin yaratan kurumlarda çalıştığını düşünüyorsa bugüne kadar elde ettiği geliri de mümkünse kursağından geri çıkarmalı." ifadesini kullandı.

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