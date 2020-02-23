Sabah yazarı Altınok: Ozan Ceyhun iyi ki de Avusturya'ya sığınmış yoksa Erdal Eren'i asanların neler yapacağını tahmin etmek zor değil

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye İşçi Partili, Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticiliği yapan yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun'un Avusturya Büyükelçisi olarak atanmasının isabetli bir karar olduğunu savundu. Altınok, "Ozan, çocuk yaşta 12 Eylül faşizminden kaçıp Avusturya'ya sığındı. İyi ki de gitmiş.Zira o yıllarda kendisiyle akran olan Erdal Eren'in yaşını büyüterek asan 12 Eylül darbecilerinin, Ceyhun'a neler yapacağını tahmin etmek zor değil." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Türkiye, yargı önünde 12 Eylül öncesi hakkındaki bütün iddialardan aklanan Ozan Ceyhun'u 90'larda Yeşiller Partisi'ndeki performansıyla tanıdı. Ozan yıllar içinde, bir dönem Yeşiller'de birlikte çalıştığı Cem Özdemir gibilerin aksine Türkiye düşmanlığını savrulmadan, yurtsever demokrat çizgisini devam ettirdi." ifadesini kullandı.

Altınok, "12 Eylül faşizminin çocuk yaşta Avusturya'ya kaçmak zorunda bıraktığı demokrat bir Türk gencini, aradan 40 yıl geçtikten sonra o ülkeye resmi görevle gönderen sivil aklı tebrik ediyorum." diye yazdı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Avusturya Büyükelçiliği'ne atanma kararı tartışma yaratan Ozan Ceyhun kimdir?

TIKLAYIN | Ozan Ceyhun, Avusturya Büyükelçiliği'ne atandı

TIKLAYIN | Avusturya Büyükelçiği'ne atanması tepkilere neden olan Ozan Ceyhun: Gençlik hatası yaptım