Ozan Ceyhun, Avusturya Büyükelçiliği'ne atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Almanya'dan Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı.
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Ozan Ceyhun kimdir?
Türkiye İşçi Partili, Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticiliği yapan yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu olan Ozan Ceyhun, 1960 yılında Adana doğdu. 1979 yılında Boğaziçi Lisesi'nden mezun olan Ceyhun, Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. 12 Eylül 1980 darbesinde Avusturya'ya, 1982 yılında da Almanya'ya giden Ceyhun, Almanya'da sosyal pedagog eğitimi gördü.
1992 ve 1998 yılları arasında Hessen Sosyal Bakanlığı'nda çalışan, 1998 ile 2000 yılları arasında Yeşilller Partisi, ardında SPD milletvekili olarak Avrupa Parlamentosu'nda görev alan Ceyhun, daha sonra AKP'de danışmanlık yaptı.
İdamla yargılandı
1980 darbesinin ardından Viyana'ya gittikten sonra yasa dışı örgüte üye olmaktan dolayı hakkında soruşturma açılan Ceyhun, 2. Dev-Yol davasında, Dev-Yol üyesi olmak ve adam öldürmek suçundan idam ile yargılandı. 1987 yılında pasaportuna el konuldu.
Türk vatandaşlığından ayrıldı
Ozan Ceyhun 1992 yılında kendi isteği ile Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. 1998 yılında Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili görev yaptığı sırada Türkiye'nin başvurusu üzerine 'kırmızı bülten' ile aranmaya başlandı. Ceyhun, 2000 yılında idamla yargılandığı davadan beraat etti.
Diğer atamalar şöyle:
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise İlker Ötgünlü uygun görüldü.
Atama Kararları’na göre, Ticaret Bakanlığı’nda Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.
Atama Kararları’nda, Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk'ün getirildiği yer aldı.
Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı Uygun, Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem Özel, Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Aydın, Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan Şahiner, Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel Çakır, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan Bozok, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre Atmaca, Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan Bozkurt, Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne Kasım Tiryaki, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne ise İsmail Maden atandı.