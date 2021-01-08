Sabah yazarı Altınok: Olaylar sırasında Twitter'ın, Facebook'un ve hatta Instagram'ın sesini kıstığı Trump yeni bir sosyal medya platformu kurabilir

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kongre baskını nedeniyle sosyal medya hesaplarını dondurulan Donald Trump'ın, medyaya güçlü bir şekilde dönebileceğini ve yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini öne sürdü.

Altınok yazısında, "Kısa vadede ABD için ortaya çıkması muhtemel sonuçlar şunlar: 1- ABD'de yıllardır Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında devam eden demokrasi piyesinde senaryo değişti. Artık ülkede, müesses nizamın politikalarını sorgulayan ve sokakta da karşılığı olan küreselcilik karşıtı bir muhalefet oluştu. Patriot Parti mi? Neden olmasın? 2- Cumhuriyetçi Parti'nin ABD siyasetindeki ağırlığı Trump'a geçebilir. Zira Trump, Demokratlar karşısında farklı bir siyaset ortaya koyan tek odak haline geldi." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "3- Olaylar sırasında Twitter'ın, Facebook'un ve hatta Instagram'ın sesini kıstığı Trump medyaya güçlü şekilde girebilir. Yalnızca TV ve gazete değil, yeni bir sosyal medya platformu da kurabilir.

Sanırım geçen yıldan beri yaşadığımız tüm bu sarsıntılar, Milenyum'da girdiğimiz yeni çağın, Bilgi Çağı'nın etkileri aradan yirmi yıl geçtikten sonra kendisini hissettirmesinden ibaret.

Ve her şey daha yeni başlıyor!" ifadesini kullandı.