T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah yazarı Altınok: Olaylar sırasında Twitter'ın, Facebook'un ve hatta Instagram'ın sesini kıstığı Trump yeni bir sosyal medya platformu kurabilir

08 Ocak 2021 10:34

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kongre baskını nedeniyle sosyal medya hesaplarını dondurulan Donald Trump'ın, medyaya güçlü bir şekilde dönebileceğini ve yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini öne sürdü. 

Altınok yazısında, "Kısa vadede ABD için ortaya çıkması muhtemel sonuçlar şunlar: 1- ABD'de yıllardır Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında devam eden demokrasi piyesinde senaryo değişti. Artık ülkede, müesses nizamın politikalarını sorgulayan ve sokakta da karşılığı olan küreselcilik karşıtı bir muhalefet oluştu. Patriot Parti mi? Neden olmasın? 2- Cumhuriyetçi Parti'nin ABD siyasetindeki ağırlığı Trump'a geçebilir. Zira Trump, Demokratlar karşısında farklı bir siyaset ortaya koyan tek odak haline geldi." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "3- Olaylar sırasında Twitter'ın, Facebook'un ve hatta Instagram'ın sesini kıstığı Trump medyaya güçlü şekilde girebilir. Yalnızca TV ve gazete değil, yeni bir sosyal medya platformu da kurabilir.
Sanırım geçen yıldan beri yaşadığımız tüm bu sarsıntılar, Milenyum'da girdiğimiz yeni çağın, Bilgi Çağı'nın etkileri aradan yirmi yıl geçtikten sonra kendisini hissettirmesinden ibaret.
Ve her şey daha yeni başlıyor!" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Sabah gazetesi yazarıMelih AltınokDonald TrumpABDmedyasosyal medyaFacebookInstagramTwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24