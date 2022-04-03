Sabah yazarı Altınok: Mahallelinin kontrolündeki köpekler sahipsiz değil, sadece sokak köpeği

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Tek başınayken kimseye zarar vermeyecek köpekler, vahşi doğada açlıkla ve bütün kimyalarını değiştiren sürüleşme nedeniyle saldırganlaştırılıyor. Belediyeler tek başına yaşayan sokak köpeklerini yaşam alanlarından kopartıp 'canavarlaştırmayı' bırakmalı." düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "Konuyla ilgili yasalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeli... Olması gerektiği gibi, tehlikeli ırklara kontrolsüz şekilde bakan, tasmasız gezdiren, kısacası köpeklerine 'sahip' çıkmayan insanlarla ilgilenmeli. Sokaklarımızda tek başına yaşayan, huyunu suyunu bildiğimiz, mahallelinin kontrolündeki köpekler sahipsiz değil, sadece sokak köpeği." ifadesini kullandı.