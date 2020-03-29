Sabah yazarı Altınok: Koronavirüs kapmasak da, sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü tedbirlerle hepimiz mağdur olacağız

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde sokağa çıkma yasağı çağrılarına ilişkin, "Koronavirüs kapmasak da, sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü tedbirlerle hepimiz mağdur olacağız" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Bu tedbirlerin neye işaret ettiği çok açık. Eğer dizimizi kırıp evde oturmazsak devlet bu işi zorla yapacak!Sonuçta, Koronavirüs kapmasak da, sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü tedbirlerle hepimiz mağdur olacağız. Çünkü ekonomi tamamen duracağı için iflaslar, işten çıkartmalar yaşanacak. Kimileri bu 'maliyetlerden' bahsedince 'İnsanların canı söz konusu siz parayı mı düşünüyorsunuz' diyor. Boş laf..." görüşünü savundu.

Altınok, "ABD'de daha şimdiden işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 3,5 milyonu geçmiş durumda. Savaş öncesi dönemleri hatırlatan ekonomik daralma işaretlerinin yakın süreçte kaç cana mal olacağını kim söyleyebilir?

Öyle ya, insanları sadece Koronavirüs öldürmüyor. Dünyada her yıl en az 25 bin kişi açlıktan ölüyor. İshal gibi, tamamen ekonomik sebeplerden dolayı önlemeyen hastalıklardan bile yüzbinlerce (1,6 milyon) insan hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

Dolayısıyla, devleti, ABD gibi güçlü ülkelerin bile göze alamadığı bu tedbire mecbur bırakmamak ve ileride daha ağır bedeller ödememek için biraz daha sabretmekten başka şansımız yok.

Başa gelen çekilir...

Saf saf, devletin bu gibi durumlarda ilk akla gelen sokağa çıkma yasağı gibi tedbirleri niçin almadığına hayret edeceğimize aklımızı kendimiz için kullanalım.

Tutan mı var?

Mümkün olduğunca ilişkilerimizi sınırlandıralım, başkalarıyla teması en aza indirgeyelim.

Mesela "48 saat hiç çıkma" kampanyalarına tam destek verelim. Hatta devamını getirip ilerideki karantina süremizden yiyelim!

"Ben yapsam ne yazar, Yozdil'in dediği gibi dışarısı ahmak dolu" demeyin.

Başkasının aptallığı yüzünden ölenler, kendi aptallığı yüzünden ölenlerden çok olmasa gerek değil mi?

Ayrıca benden duymuş olmayın ama başkaları da sizin aptal olduğunuzu düşünüyor olabilir.

Tıpkı sizin gibi.

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