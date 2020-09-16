Sabah yazarı Altınok: Korkutulan insanlar kendilerini korumaktan çok anlamsız yasaklara uymaya özen gösteriyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede alınması gereken tedbirlerin devlet dayatmasının yerine bireyin teşvikiyle hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Altınok, "Korkutulan insanlar kendilerini korumaktan çok anlamsız yasaklara uymaya özen gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Kısacası binlerce yıldır bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşınca ne yapıyorsak şimdi de onu yapmalıyız. Kritik noktaysa bu tedbirlerin devlet dayatmasıyla değil mümkün olduğunca bireyin teşvikiyle yaşama geçirilmesi. Çünkü yasak yasağı doğruyor, işin şirazesi kayıyor. Korkutulan insanlar kendilerini korumaktan çok anlamsız yasaklara uymaya özen gösteriyor. Ortaya absürt sahneler çıkıyor, kaş yapayım derken çıkartılıyor. Olmaz, gocuklu celep arada sopasını kaldırmazsa bunlar sağlıklarına dikkat etmezler demeyin. Kişi karşısındakini kendinden bilirmiş.Sağlığınızı anneniz dışında bir de devletin sizden çok düşündüğüne inanıyorsanız teslimiyetinize sözüm yok tabii; istediğinizi söyleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

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