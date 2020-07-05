Sabah yazarı Altınok: Kendisi dışında herkesi özellikle de gençleri 'aptal' sananlar sorun arıyorlarsa Z kuşağında değil aynada kendi yüzlerine bakmalılar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS öğrencisi gençlerle yaptığı YouTube canlı yayına 415 bin 'dislike' yapılmasının ardından başlayan 'Z kuşağı' tartışmalarına bugünkü köşesinde değindi. Altınok, "Kendisi dışında herkesi özellikle de gençleri 'aptal' sananlar sorun arıyorlarsa Z kuşağında değil aynada kendi yüzlerine bakmalılar" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Kemal Bey, muhalefet lideri olduğu için Z kuşağının doğal idolü olduğuna inanmış.

CHP'nin genç bir parti kendisinin de özgürlükçü bir siyasi olduğunu dolayısıyla Z kuşağının oyunun cepte olduğunu sanıyor. Oysa ne devletin kurucusu olan CHP'nin özgürlükçü bir parti ne de Z kuşağı kimilerinin hayal ettiği gibi yalnızca değişim talep eden homojen bir topluluk." görüşünü savundu.

Altınok, "İçlerinde Playstation 5 alamadığı için ebeveynine sitem eden de var okul çıkışı çalışıp ailesinin geçimine katkı sağlayan da... Şehirlisi de var taşralısı da... Mültecisi de, Avrupa'ya ABD'ye iltica etmeyi düşüneni de... Kışları kayağa, yazları denize giden de doğduğu şehrin dışına adım atmayan da...

Ailesi muhafazakâr olan da var, liberal ve solcu bir ortamda büyüyen de...Daha akıllı olanı da kafası başka şeylere basanı da... Tıpkı benim dahil olduğum bir önceki Y kuşağı ya da bir önceki X nesli gibi... Z kuşağı uzaydan inmedi. Başka bir tür falan değil. Sadece bizimkinden farklı bir iletişim çağının ve doğal olarak algı/gerçeklik ilişkisinin içine doğdular." değerlendirmesini yaptı.

Altınok, "Ve onları anlamak dahası siyasi tercihlerini yönlendirmek için yapılacak tek şey var. Genç taklidi yapmadan, Tik Tok'a falan girip dile düşmeden, olduğumuz gibi, sahici bir diyalog kurmaya cesaret edebilmek. Çünkü ister genç olsun ister yaşlı aklı başında herkes samimiyete ve sahiciliğe bakar. Kendisi dışında herkesi özellikle de gençleri "aptal" sananlar eğer sorun arıyorlarsa Z kuşağında değil aynada kendi yüzlerine bakmalılar." ifadesini kullandı.

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