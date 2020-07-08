Sabah yazarı Altınok: Kadın olsam herhalde çok sıkılırdım

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir ayakkabı markası Türkiye için hazırladığı reklam filmini eleştirdi. Altınok, "Bir kadın mutfak tezgâhında hamurla uğraşırken görülüyor. Derken anlıyoruz ki meğer kadının elindeki un değil pudraymış. Halter kaldırmaya hazırlanıyormuş. Eeee? Bu mudur? Kadınların erkeklerin yaptığı her işin üstesinden gelip gelemeyeceğine dair tartışma feodal tarım toplumlarıyla birlikte çok gerilerde kalmadı mı?" görüşünü savundu.

Altınok, "Erkek egemen söylemi karikatürize eden ve aslında kendilerini aşağılayan bu sömürüye kadınlar ne zaman itiraz edecekler? Yeterlilikleri kanıtlamaları üzerine kurulan bu klişe dilden artık sıkılmadılar mı?" düşüncesini dile getirdi.

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