Sabah yazarı Altınok: İyi ki ülkeyi gazeteciler yönetmiyor, devlet yine insaflı diyor insan

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maske kulanımına ilişkin resmî yetkililerin ceza kesmeden önce uyarma yöntemini kullandığını belirtti. Altınok, "Gazetecilerin sokağa maskesiz çıkan vatandaşlarla ilgili 'fantezilerine' bakınca devlet yine insaflı diyor insan" görüşünü savundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın yazısının, "Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek. Parası olmayana tedavi uygulanmayacak' desin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu! Bunların anlayacağı tek dil bu. Bana sorarsanız iyi de olur. Çünkü ben vergilerimle sağlanan sağlık hizmetinden bu saygısız, sorumsuz, izansız güruhun ahmakça yaşam tarzını finanse etmek istemiyorum" bölümüne yer veren Altınok, "Gerçi dost sohbetlerinde daha da ileriye gittiklerine eminim ya... Bereket henüz 'Sallandıracaksın Taksim'de üçünü beşini bak bakalım bir daha kimse sokağa maskesiz çıkıyor mu' diyen çıkmadı." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Pandemi sürecinde bilim çevrelerinin çalışmalarını sorgulamak yerine sadece vatandaşa yüklenen ve ne işe yaradıkları meçhül sorumlukları öne çıkaran medyaya bakınca, iyi ki ülkeyi bu akıl yönetmiyor diyorum. Faşizm neymiş o zaman görürdünüz!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın