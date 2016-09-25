Sabah yazarı Altınok: İtibarına attığı jiletlerle günden güne 'karikatürleşen' Etyen Mahçupyan...

Sabah yazarı Melih Altınok, bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan Karar yazarı Etyen Mahçupyan'ın 'üst akıl' söylemine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. "İtibarına attığı jiletlerle günden güne 'karikatürleşen' Etyen Mahçupyan'la ilgili analiz yapmak artık abesle iştigal" diyen Altınok, Moody's'in notunu hatırlatarak, Mahçupyan'ın, aynı gün kaleme aldığı yazısından şu bölümlere dikkat çekti:

"Eğer bir 'üst akıl' varsa ve hele bu ABD ise herhalde eline geçirmiş olduğu fırsatları gayet etkin kullanmasını beklersiniz. Bu fırsatların başında maliyetsiz şekilde Türkiye'yi itibarsızlaştırabilecek ve Erdoğan'ı çok zora sokacak basit bir adım bulunuyor. Uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkartacak şekilde not indirmesi."

Alıntı için "ibretlik" ifadesini kullanan Altınok, "Kalan okurlarına, üst akılın varlığını kanıtlayan Etyen acaba artık kendini neye vakfedecek dersiniz?" diye sordu.

Altınok'un Sabah'ta "Alın o havucunuzu" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2016) yazısı için tıklayın