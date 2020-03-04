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Medya

Sabah yazarı Altınok: Hulusi Akar umarım bunlar Türkiye'nin vekili diye düşünüp askeri bilgileri anlatmamıştır

04 Mart 2020 07:56

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı, "Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz! Ne konuşayım Allah aşkına, ne konuşmamı istersiniz?" sözlerini, "Ama umarım, Mili Savunma Bakanımız içeriği 10 yıl gizli kalacak dünkü oturumda bunları Türkiye'nin vekili diye düşünüp İdlib hakkındaki askeri bilgileri falan anlatmamıştır." diye eleştirdi.

Altınok, Suriye'deki krizin daha fazla şehit vermeden çözülmesinin tek yolunun, Rusya'nın masa başında ikna edilmesinden geçtiğini savundu.

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