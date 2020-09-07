Sabah yazarı Altınok: Hayatımıza giren yasakların pandemiyle mücadeledeki işlevselliğini sorgulayanlar 'başıbozukluğu' teşvik etmekle itham ediliyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bu denli önemsenen koronayla ilgili kimse farklı şeyler duymak istemiyor. Hayatımıza giren yasakların pandemiyle mücadeledeki işlevselliğini ve temel özgürlüklerimiz, refahımız açısından uzun vadede oluşturacağı tehlikeyi sorgulayanlar 'başıbozukluğu' teşvik etmekle itham ediliyor." düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Hipnozu andıran bu halin pek çok sebebi olabilir. Birincisi propaganda çok yoğun. Hayat gailesine düşmüş insanların da, kısmen huzur buldukları teslimiyeti terk etmeye niyetleri yok.

İkincisi, çare olacağı söylenen izolasyon tedbirlerine uyan bireyler, bugüne kadar çektikleri eziyetin nafile bir çabanın ürünü olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Bir diğer sebepse, gir deyince eve girilen çık deyin maskeyle sokağa çıkılan, seyahatlerin sınırlandırıldığı, kayıt altına alındığı kontrollü yaşamın çağdaşlık, bilimsellik diye pazarlanması." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın