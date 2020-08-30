Sabah yazarı Altınok: Fatih Portakal'ın delirtip geride bıraktığı emekliler teselliyi başka yerde arıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Bir süreliğine çiftliğine organik tarım yapmaya kaçan Fatih Portakal'ın delirtip geride bıraktığı emekliler teselliyi başka yerde arıyorlar.Günlerdir, sosyal medyada profil fotolarına Atatürk portresi koymuş şakirtlerin ve onlardan hallice siyasilerin, gazetecilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yasaklandığına dair iddialarını yayıp ağıtlar yakıyorlar.” Düşüncesini dile getirdi.

Altınok, Cumhurbaşkanlığı 'Yok öyle bir şey, her zamankinden daha coşkuyla kutlayacağız' diyor. İçişleri Bakanlığı haklı olarak 'Niye yasaklansın ki' diye soruyor... Ama ne fayda... Yönetimin en tepelerinden yapılan açıklamalar bile kesmiyor kendilerini. Az önce baktım, hâlâ +70'in gözde mecrası Facebook'ta, girsen ayrı çıksan ayrı dert WhatsApp gruplarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasaklayan 'zihniyete' telin mitingleri devam ediyordu." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın