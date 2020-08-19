Sabah yazarı Altınok: En az bir dönem daha Trump inşallah!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ABD Başkanı Donald Trump'ın en az bir dönem daha seçilmesi gerektiğini savundu.

Altınok, "Biden'ın ABD'nin Türkiye'deki darbeler ve muhalefetle kurdukları ilişkiye dair itiraf niteliğindeki bu sözleri üzerine gözlerin çevrildiği isimlerse topu rahatça taca çıkartabilecekken telaşla yine kendi kalelerine gol attılar. Savunmaya geçip Biden'ın röportajının ortaya atılmasının zamanı manidar diye söylenmeye başladılar. Önünde henüz 3 yılı olan iktidarın erken seçim gibi bir düşüncesinin olmadığını biliyoruz. Ayrıca eleştirilen sözlerin 8 ay önce söylenmiş olması neyi değiştirir?" diye sordu.

Altınok, "Evet, Biden'ın sözlerinin, AK Parti'den ayrılan isimlerin partileşme yarışındaki motivasyonlarının kaynağı hakkında önemli ipuçları verdiği kesin. Açık edilen plana uygun şekilde 'en az sekiz aydır' kesintisiz faaliyet yürütenler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tüm muhalefete yaptığı son 'birleşik mücadele' çağrısının zamanlaması hakkında ne düşünüyorlardır dersiniz?" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Muhalefetin ve yandaş medyasının, önce Türkiye'deki FETÖ darbesine onay veren Obama'nın mirasçısı Hillary Clinton'ı şimdi ise Biden'ı neden desteklediklerinin cevabı da sanırım Trump'ın önceki gün yaptığı şu açıklamada fazlasıyla mevcut:

"Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." Ben de aynı şeyi düşünüyorum... En az bir dönem daha Trump inşallah!" ifadesini kullandı.

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