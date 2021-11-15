Sabah yazarı Altınok: Cumhurbaşkanı gerçekten böyle düşünüyorsa da şaşılacak bir şey yok

Sabah yazarı Melih Altınok, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık" dediğini aktardığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığından herhangi bir tepki gelmiş değil. Ancak Cumhurbaşkanı gerçekten böyle düşünüyorsa da şaşılacak bir şey yok" dedi.

Muhalefetin işinin 50+1 sistemi olmağı halde daha zor olacağını savunan Altınok, "Neticede muhalefetin anketlerinde bile AK Parti hala açık ara ülkenin en çok oy alan partisi. 50+1 şartı olmazsa zaten iktidarı rahat rahat alıyor. Ne var ki muhalefetin 50+1 karşıtlığını iktidar perspektifiyle izah etmek mümkün görünmüyor. Zira bugün beş benzemez parti bir araya gelip Erdoğan'ın oylarına yaklaşabilmişlerse, bu Millet ittifakı sayesindedir. Diğer bir deyişle 50+1 sınırının dayattığı koşullar, ortam nedeniyle" düşüncesini dile getirdi.

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