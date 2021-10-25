Sabah yazarı Altınok: Bugünden yarına büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istediği 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam ilan edilmesi' konusunda talimat vermesini söylemesine ilişkin olarak, "Bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum" dedi.

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Bu popüler dava üzerinden Türkiye'yi Biden'ın seçim öncesi açıkça konumlandırdığı pozisyona doğru itmeye çalışıyorlar. Diplomasi, teamüller umurlarında değil.

Öyle ya Türkiye ve AB arasındaki AİHM'le ilgili bir mevzuda ABD'ye, Kanada'ya ve hatta yeni Zelanda'ya ne oluyor? Mesele 'başkaysa' İngiltere niye ağzını açmıyor?

Herkesin merak ettiği Büyükelçiler gerçekten deport edilecek mi sorusuna gelince...

Ben Cumhurbaşkanı'nın çıkışının, oyunun kurallarını değiştirmeye çalışanların restine karşı genel bir kararlılık mesajı olduğunu düşünüyorum. İşin nereye varabileceğine işaret eden bir çerçeve.

Dolayısıyla bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum. Ama ilerleyen süreçte daha sert hamleler de görecek gibiyiz. Şaşırmayı bırakmalıyız.

Zira birilerinin hâlâ ne zaman çıkacak diye korkuyla gün saydığı 3. Dünya Savaşı çoktan başladı zaten. Pandemi başka ne ki?"