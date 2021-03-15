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Sabah yazarı Altınok: Bırakın imam da feminist olmayıversin!

Özlem Zengin - Mehmet Boynukalın

15 Mart 2021 11:21

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın’a yönelik olarak, "Kadın-erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı da problemli görüyorum” açıklaması yapmasını yorumladı.

Altınok yazısında, “Hemen söyleyeyim; Ayasofya İmamı'nın sözlerinde kadınları incitecek katı, sert bir şey göremiyorum. Bu tartışmada herkes aynı şeyi tekrar etmek zorunda diye 'bilimsel bir fetva' da yok. Bir imamın şiddet konusunda konuşurken dini referanslar yapmasınıysa hiç ama hiç garip bulmuyorum. Halk arasındaki gibi söylersek 'Ya ne yapacağdı?" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı: Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum

 

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