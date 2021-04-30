Sabah yazarı Altınok: Bir yıldır evrensel temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandıran uygulamaların hiçbiri 17 günlük içki satışı yasağı kadar tepki almadı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca uygulanancağı söylenen alkollü içki satışı yasağıyla Koronavirüs tedbirlerini kıyaslayarak, "Bir yıldır evrensel temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandıran uygulamaların hiçbiri 17 günlük içki satışı yasağı kadar tepki almadı" dedi.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Kısıtlamaları normal bulanlar... Gıkını bile çıkarmayanlar... Dahası tedbirleri yetersiz bulup, iktidarı ekonomik kaygılarla yasakları gevşek tutmakla eleştirenler... Pandemi yasaklarının işlevini sorgulayanları bilim düşmanı, hatta "vatan haini" ilan edenler ayakta. Aylardır yasaklara uygun adım riayet etmeyen halkın lümpenliğinden yakınan sanatçılarımız Instagram'da, Twitter'da Hayyam'ın rubailerinden slogan devşiriyorlar.Çünkü bu kez yaşam tarzına müdahale söz konusuymuş. Vay arkadaş...

Bir yıldır açık havada ağzımızı bezlemeden deniz kenarına bile inemiyoruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bir yıldır ev hapsinde... Okullar, ibadethaneler, kafeler, lokantalar, nerdeyse tüm kamusal alan kapalı. Kültürel etkinlikler, sanatsal üretim sıfırlanmış... Seyahat hakkı kısıtlanıyor. Tedaviyi reddetme hakkından tutun da greve kadar anayasal hakların askıya alınması söz konusu... Bunlar yaşam tarzına müdahale değil miydi? Sizin özgürlükçülüğünüzü, marjinalliğinizi sevsinler... Cem Karaca "yarım porsiyon aydınlık" şarkısında ne güzel anlatmış bu kafayı, vasatlığı... Açın dinleyin, keyfiniz yerine gelsin."

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