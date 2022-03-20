Sabah yazarı: Albayrak görev yaptığı enerji ve ekonomi alanında ölü toprağını üzerimizden atan çalışmalara imza attı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını köşesine taşıyarak, "Albayrak görev yaptığı enerji ve ekonomi alanında ölü toprağını üzerimizden atan çalışmalara imza attı." görüşünü savundu.

Övür yazısında, "Önce Enerji, sonra Hazine Bakanlığı yapan Berat Albayrak, işte bu siyasi zeminde stratejik önemi şimdi daha iyi anlaşılan enerji ve ekonomi alanında görev yaptı. Bir süre önce bu iki alanda nasıl kirli bir tezgâh kurulduğunu, atılan adımların ulusal ve küresel güç odaklarınca nasıl engellendiğini anlatan bir kitap yazdı: "Burası Çok Önemli!.." Geçmişten günümüze birçok siyasi aktör, görev dönemlerine ilişkin kitap yazdı ama hiçbiri de işin bamteline dokunmadı. Albayrak öyle yapmadı, kitabında kendisinin değil ama Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları, operasyonları ayrıntılarıyla yazdı." düşüncesini dile getirdi.

Övür şu ifadeleri kullandı:

"Albayrak, geçmişi değerlendirirken özet bir cümle kuruyor: "Adeta üzerimize atılan ölü toprağı bizi sert bir kabuğun içine hapsetmişti..." İşte Albayrak görev yaptığı enerji ve ekonomi alanında bu ölü toprağını üzerimizden atan çalışmalara imza attı."