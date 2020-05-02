Sabah yazarı: AK Parti teşkilatlarında, yer yer genel merkez yönetiminde tuhaf bir "durgunluk hali" seziliyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, kronik muhalif odakları olarak isimlendirdiği muhalefetin polemik, gerilim, manipülasyon üretmek için hazırda beklediğini ifade ederek AKP teşkilatlarını ve genel merkez yönetimini bu eleştirilere "durgun" kalmakla eleştirdi.

"Var oldukları partinin politikalarını, hatta eriştiği toplum katmanlarını hedef alan rakip siyasi organizasyonların beyan ve çalışmaları sanki masum hamlelermiş gibi algılanabiliyor" diyen Müderrisoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"İşte böyle durumlarda, milletin değerlerine ve seçimlerine karşı alenen pozisyon alanlar için ya saatlerce beklenip tek kelime edilmiyor ya da tepkinin dozu ayarlanmadan lafın içeriği adeta açık artırmaya çıkarılıyor.

AK Parti kadroları, tabii ki parti disiplini içinde davranmak durumundalar. Tabii ki liderin çizdiği istikamet üzere olmalılar. Lakin AK Parti'nin kuruluş felsefesinde, tüzüğünde, 18 yıllık yapılageliş tecrübesinde ete kemiğe bürünen ilkeleri bellidir. Çerçeveyi zedeleyen kişi ve olaylar karşısında sergilenecek duruş da nettir. Yani bu tür özellikli noktalarda Cumhurbaşkanı'nın yükünü almak yerine her şeyi ondan beklemek, ya kolaycılığa kaçmaktır ya da siyasi garanticiliğe oynamaktır."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.