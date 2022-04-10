Sabah yazarı Afyoncu: Padişahların en büyük başarılarından biri de halkın temel tüketim maddelerine uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamalarıydı

Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, "Osmanlılar, devletin bekasının şartları arasına narhı koyarlarken, padişahların en büyük başarılarından biri de halkın temel tüketim maddelerine uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamalarıydı. Bu yüzden tüketiciyi korumak için serbest piyasanın olmadığı dönemlerde ürünlerin fiyatlarına narh konulmuş, yani piyasadaki çeşitli ürünlerin satışında bir üst limit belirlenmişti" değerlendirmesini yaptı.

Afyoncu yazısında, "Halkın kullandığı 20 temel ürünün fiyatının sabitlenmesi tartışılıyor. Osmanlı dönemindeki bu uygulamanın ismi "narh"tı. İslam âlimlerinin bir kısmı narhı caiz bulurken bir kısmı ise karaborsayı teşvik edici olduğu görüşündedir. Ancak Osmanlı yönetimi büyük titizlikle narhı uygulamıştır. Osmanlı yazarları, devletin bekasının şartları arasına narhı koyarlarken, padişahların en büyük başarılarından birinin düşük fiyatlarla halkın duasını alması olduğunu söylerler. Ömer Lütfi Barkan, Mübahat Kütükoğlu, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, Ahmet Tabakoğlu ve Coşkun Çakır gibi iktisat tarihçilerimiz, Osmanlı'da narh uygulamasını çeşitli yönleriyle incelemişlerdir." düşüncesini dile getirdi.