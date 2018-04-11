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Sabah yazarı: Abdullah Gül aday olmaz, "Hanım bir sus" demesini bilir!

"İtibarı en yüksek düzeydedir, riske atmaz. İtibar kaybına uğraması hoş olmayacaktır"

11 Nisan 2018 13:59

Sabah yazarı Engin Ardıç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'n 2019'daki cumhurbaşkalığı seçimlerine aday olma ihtimaline ilişkin olarak "Abdullah Gül aday olmaz, Kendini yeniden "birinci hanımefendi" olarak görmek isteyecek Hayrünnisa Hanım'a da "hanım bi sus" demesini bilir" dedi. 

Ardıç, Gül'e ilişkin olarak, "En büyük, en şerefli devlet mevkiinde yedi yıl süreyle bulunmuştur, demokrasi savaşçısı olarak tarihe de geçmiştir. Şimdi kendine "mecliste arkadaşlarının oylarıyla seçilmişti ama halknezdinde seçilemedi" dedirtmez" ifadesini kullandı. 

Ardıç şöyle devam etti: 

"İtibarı en yüksek düzeydedir, riske atmaz. İtibar kaybına uğraması hoş olmayacaktır.
Dolayısıyla, Abdullah Gül'ün aday olacağını hiç sanmıyoruz.
Hele hele, ele güne "Fetö'ye yakın gazeteciler Tayyip Bey'e rakip olarak Abdullah Bey'i öne sürdüler" dedirtemez.
Kendi kalesine gol atamaz."

ETİKETLER

Abdullah GülHayrünisa Gülcumhurbaşkanlığı seçimiEngin Ardıç

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