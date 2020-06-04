Sabah yazarı ABD'deki protestoları değerlendirdi: Siz hâlâ meseleyi polis şiddetinden mi ibaret sanıyorsunuz, biz bu filmi Türkiye'de de izledik

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestoları değerlendirdiği yazısında, "Siz hâlâ meseleyi polis şiddetinden mi ibaret sanıyorsunuz? Tabii ki değil. Biz bu filmi Türkiye'de de izledik. Amerika'daki gösteriler bambaşka bir noktaya geldi. Dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından birinden geçiyoruz. Ve bu dönüşün her ne tarafa dönecekse eğer ağır sarsıntılarını yaşıyoruz. Modern devletin nereye doğru evrileceğini hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Basri Yalçın, 'küresel sermaye'nin ABD ekonomisini yerelleştirme vaadi veren Donald Trump'un bir kez daha başkan seçilmemesini istediğini iddia ederek, "Seçimlerden önce ülkeyi yönetemeyen bir Trump imajının oturtulması gerekiyor. O gitsin yerine Biden gelsin. Amerikan devlet makinesi küresel sermayenin korumasını tekrar üstlensin. Ama çok da başarılı olacaklarını sanmıyorum. Trump şimdilik iyi idare ediyor. Kaybetmezse büyük kazanır. O zaman yeni bir dünya düzeninin doğuşuna şahitlik edebiliriz. Onun ne kadar iyi bir düzen olacağı da ayrı bir mesele." diye yazdı.

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