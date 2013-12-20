Sabah ve ATV Kalyon İnşaat'a satıldı, işte Kalyon'un diğer projeleri

Sabah Gazetesi ve ATV televizyonu Kalyon İnşaat'a satıldı. Kalyon İnşaat, kamuyonda Taksim yayalaştırma projesi, metrobüs ulaşım hattı, Çağlayan kavşağı yol yapımı, Bakırköy Adliyesi binası ve 3. havalimanı projesi başta olmak üzere kamu ihaleleriyle yaptığı işlerle biliniyor.

Sabah ve ATV'nin satışı ile ilgili yayınlanan Rekabet Kurulu kararında, Zirve Holding A.Ş.'nin, Turkuvaz Grubu şirketlerinin çeşitli oranlardaki hisselerini Çalık Holding AŞ, Çalık Turizm Kültür İnş. San. ve Tic. AŞ, Gapyapı İnşaat AŞ ve Ahmet Çalık'tan devralması işlemine izin verdiği kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sabah Gazetesi ile ATV'nin uzun süredir konuşulan satış haberleri bugün gerçekleşti. Medya grubunun yeni sahibi adını alt yapı projeleri ile duyuran Kalyon İnşaat oldu.

Çalık, kamu kredisiyle almıştı

Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin'den satın alınan Sabah Gazetesi ve ATV'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2007 yılında el koymuş, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu'na satıldı. Ahmet Çalık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Çalık Holding, Sabah ve ATV için öngörülen miktarı Halkbank ve Vakıflar Bankası'ndan sağladığı 375'er milyon dolarlık toplam 750 milyon dolara ulaşan kamu bankası kredisi desteğiyle ödedi. CEO'luğunu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yaptığı Çalık Holding bünyesinde çıkan Sabah-ATV grubunun başkanlığını Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak yönetiyordu.

Çalık Grubu'nun Sabah ve ATV'yi satmak istediği uzun süredir kulislere yansıyordu. Hatta geçtiğimiz yıl Rupert Murdoch’un sahibi olduğu News Corp talip olmuş, ancak bir süre sonra görüşmeler anlaşma olmadan sonlandırılmıştı.

ATV ve Sabah bugün, şirketin kurucusu Hasan Kalyoncu olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Orhan Cemal Kalyoncu'nun yürüttüğü Kalyon inşaata satıldı.

Sabah ve ATV'yi satın alan Kalyon İnşaat'ın projelerinden bazıları şöyle:

Taksim yayalaştırma projesi

Metrobüs ulaşım hattı

Mecidiyeköy katılımı Çağlayan Kavşağı Yol yapımı

Bakırköy Adliyesi binası

İstanbul yeni havalimanı projesi

Ataköy Atık Su Arıtma Tesisi

Çanakkale, Ezine, Ayvalık yolu

KKTC askılı sistem deniz geçişi

Başakşehir Stadyumu

Irak Erbil Duhosk Temini Projesi

Beyoğlu, Kasımpaşa, Hasköy caddesi yol rehabilitasyonu ve tünel yapım işi

Bakırköy Adalet Binası

Vatan caddesi Vergi Dairesi Hizmet binası

Mersin Öğrenci Yurdu

Yeşil Vadi Konutları

Finanskent Konutları

Şahinbey Şehir Parkı Kompleksi

İstanbul D100 Karayolu Metrobüs Ulaşım Hattı

K.T.Ü Farabi Hastanesi

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