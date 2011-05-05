Sabah uyanınca eşini yanında ölü buldu!

T24

Otelde intihar denemesi



Kadıköy’de diş hekimi Ulvin Akkök Asdemir (35) 11 gün önce gazeteci Yavuz Asdemir ile evlendi. Dün sabah 08.30 sıralarında uyanınca, eşinin yanında hareketsiz yattığını fark eden Yavuz Asdemir, hemen 112 Acil Servis’e haber verdi. Diş hekiminin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi polise haber verdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler adrese gelerek inceleme başlattı.Aşırı dozda ilaç aldığı sanılan diş hekiminin kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek. Ulvin Akkök, 25 Aralık 2002’de ilk eşiyle birlikte Antalya’da bir otel odasında aşırı dozda hap içerek intihar etmeye çalışmış, kızı ile telefonda konuşan anne Hatice Akkök’ün ihbarı üzerine otele gelen ekipler, çifti hastaneye kaldırmıştı. Olaydan sonra eşinden ayrılan Akkök, bir süre psikolojik tedavi görmüştü.