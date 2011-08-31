Sabah sporu zayıflamak için daha faydalı

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Uzmanlar özellikle sabah yapılan sporun yağ yakımına katkısının büyük olduğunu, zayıflatıcı hormonların sabah saatlerinde salgılandığını ve daha etkili olduğunu açıkladı. Yağ yakımında ve kilo kontrolünde yanlış egzersiz seçiminin süreci yavaşlatıp motivasyonu düşürdüğünü söyleyen uzmanlar; egzersiz saatinin, egzersiz tipinin, seçilen cihazlardaki ölçüm ve motivasyon olanaklarının tümünün süreci etkilediğini söyledi.Life Fitness Akademi uzmanlarından Özgür Güngör yaptığı açıklamada, insanların kısa sürede forma girmek istediklerini, bunun için sağlıklı sağlıksız birçok yolu denediklerini söyleyerek, kısa sürede kilo vermeyi vaad eden diyetlerin, ilaçların ve bölgesel yağları eriten cihazların metabolizmanın geneline bir şekilde yan etkisi olduğunu savundu. Yan etkisi hemen hemen hiç olmayan tek yöntemin egzersizle kilo vermek olduğunu ifade eden Güngör, "Kısa sürede kilo vermenin saç dökülmesi, bağışıklık sisteminin zayıflayarak hastalıklara dirençsiz hale gelmesi, vücutta, yüzde sarkma kırışıklıklar gibi sağlıklı ve estetik olmayan birçok yan etkisi vardır" dedi.Güngör, egzersiz için günde bir saat zaman ayırabilenlere seslenerek, "Zamanınız varsa bunu sabah kullanmaya gayret edin. Bir saat tempolu yürüyüş ve bisiklet sporu hemen her yaş grubu için idealdir" dedi. Güngör şu önerilerde bulundu:"Güne spor yaparak başlarsanız yağ metabolizmanızı harekete geçirirsiniz. Gece boyunca karbonhidrat depolarını boşaltan vücudumuz, yeterli enerji sarfı için yağ depolarına başvurur. Bu sırada "adrenalin' ve "glukagon' gibi aynı zamanda zayıflatıcı özellik taşıyan hormonlar salgılar. Dolayısıyla egzersizi sabah yaparsanız yağ yakımınızı da hızlandırmış olursunuz. Yağ yakımını sağlayan en ideal spor türü yürüyüştür. Yürüyüş bütün vücudu harekete geçiren egzersizdir, buna ek olarak olanak varsa ve yaş grubunuz için uygunsa koşu ve yüzme de orantılı bir kilo yönetimi için tavsiye edilir.