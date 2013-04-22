Sabah sigara içmek daha zararlı

ABD'de yapılan bir araştırma, sigaranın içildiği saatin de sigarayı daha zararlı hale getirebildiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre, sabah kalkar kalkmaz sigara yakanların akciğer ve ağız kanserine yakalanma olasılıkları daha yüksek.

Sabah kalkar kalkmaz sigara içenlerin mercek altına alındığı araştırmada, Penn State Üniversitesi'nden Profesör Steven Branstetter, “Nikotin bağımlılığının değerlendirilmesi uzun yıllar boyunca, bağımlılığı ölçen Fagerstrom testi olarak bilinen bir ölçü ile yapılmıştı. Bu testte ele alınan 8 ile 10 unsurdan biri ve bağımlılığın en önemli göstergesi, ilk sigaranın sabah kalktıktan ne kadar sonra içildiğiydi. Hatta sabah erken saatlerde yakılan sigara gün boyunca içilen toplam sigara sayısından bile daha önemliydi.” şeklinde konuştu.

Branstetter ve meslektaşı Joshua Muscat, insanların sigarayı nasıl içtiklerinin önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, sabah kalkar kalkmaz yaptıkları ilk şey sigara içmek olan kişiler, genelde, sigarayı daha derin çeken içiciler oluyor. Her sigarada daha fazla duman çekildiği görülüyor.

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, Sigarayı sık sık ve daha derine çekerek, dumanı akciğerlerde daha uzun tutmak, maruz kalınan zehirli madde oranını büyük ölçüde arttırıyor. Ama en önemlisi, sigara içenlerin nikotine özgü kanserojen madde olan nitrozamine maruz kalması. Kansere yol açan bu madde NNK olarak adlandırılıyor. Ve vücut metabolizması bunu işleyince NNAL isimli madde üretiliyor. Kalkar kalkmaz sigara içen kişilerin vücudunda bu maddeden yüksek seviyede bulunuyor.

Bu maddenin vücutta yüksek orandaki varlığı riski arttırıyor. Ancak ne kadar olduğunu uzmanlar henüz bilmiyor. Bu riski hafifletecek unsurlar olup olmadığı konusu da net değil. Zira uzmanlar araştırmanın nispeten başlangıç aşamasında. Ancak uzmanlar, idrarda bu maddeden bulunduğunda, akciğer kanseri riskinde artış olduğunu gösteren işaretler olduğundan emin.

Araştırma sonuçlarına sigara içen yaklaşık 2 bin yetişkin incelenerek varıldı. Tiryakilerin yüzde 30’u ilk sigaralarını kalktıktan sonra ilk 5 dakika içinde, diğer yarısı ise uyandıktan sonra ilk 6 ile 30 dakika içinde içtiklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün, önlenebilir ölümlerin en baş nedeni. Her yıl çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan, yaklaşık 6 milyon kişinin, sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğü tahmin ediliyor.