Sabah: SAT'lar darbe tatbikatı yaptı, cuntacılara "Bugün yarın tutuklanacaksınız" dendi

Sabah gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan cuntacıların "Acilen birliklerinize dönün" mesajının geçildiği sistemi mayıs ayında kurduğunu, SAT komandolarına da 12-14 Temmuz’da darbe tatbikatı yaptırıldığını yazdı. Dilek Yaman imzalı haberde "Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin Demir de hâkimlik ifadesinde Vehbi olarak bildiği abinin evinde darbe gecesi Ümraniye'de buluştuklarını söyledi. Demir, 'Abi beraberinde bulunduğu SAT'çılara 'Yarın sizi tutuklayacaklar veya bu akşam da olabilir' dedi. Sonradan anladığım kadarıyla bize ters psikoloji uygulandığına kanaat getirdim' ifadelerini kullandı" dendi.

Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz günü SAT'çı subaylara geçilen 'Acilen birliğinize dönün' mesajının kullanıldığı sistemin mayıs ayında kullanılmaya başlandığı SAT komandolarının da iki gün önce darbe tatbikatı yaptığı ortaya çıktı



Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin Demir de Hakimlik ifadesinde Vehbi olarak bildiği abinin evinde darbe gecesi Ümraniye'de buluştuklarını söyledi. Demir, "Abi beraberinde bulunduğu SAT'çılara 'Yarın sizi tutuklayacaklar veya bu akşam da olabilir' dedi. Sonradan anladığım kadarıyla bize ters psikoloji uygulandığına kanaat getirdim" ifadelerini kullandı.



Bu konuşmadan sonra Keçilik'te bulunan SAT Komutanlığı'na gitmeleri gerektiği söylenen Demir, "Binbaşı Hakan Egemen'in bizi bilgilendireceğini söyledi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan tüm personel yürüyerek de olsa birliğine katılacak' mesajı geldi. Bu mesaj sistemini Mayıs 2016'da kurdular. Bence bu darbe için bir ön hazırlıktı. 2012'ye kadar onlara mensup değildim. Astsubay Murat Yamandağ vasıtası ile sohbetlere katıldım. Psikolojik operasyon yaparak bizi kandırmaya çalıştılar. Devlet memuru olduğunu bildiğim 'Ömer' kod adlı Önder Yılmaz bizden sorumluydu" dedi.



Tübitak'ta Kalite Güvence Sorumlusu olan Önder Yılmaz, örgüte bağlı SAT komandolarının abiliğini yapan isimlerden sadece bir tanesi. Tutuklanan Yılmaz ifadesinde, "İlk etapta 4 kişilik asker grubuyla başladım. Bunlar Beykoz Sat Grup Komutanlığı'nda görevlilerdi. 2 sene sohbet ettik daha sonra tayinleri çıktı. Onların yerine 5 SAT komandosunun daha geldi. 'Yavuz' kod isimli Nihat Mengi 13 Temmuz'da tabletime 'Tango' programını yükledi. Buradan haberleşiyorduk" ifadelerini kullandı.



Su Altı Savunma (SAS) komandosu Astsubay Ahmet Güngör ise ifadesinde, "Adil isminde sivil bir tanıdığım 14 Temmuz günü bana 'Askeri bir personelin hayatı boyunca göremeyeceği bir görev var' dedi. Ben de kabul ettim. 15 Temmuz günü için izin aldım. Murat Binbaşı bana, 'Görev akşam olacak saatini bilmiyorum. Kavacık'tan seni alacağız' dedi. Bana daha sonra 'Koruyacağımız kişiyi 03.30 gibi alacaktık ama darbe oldu' dedi ve dağıldık" dedi.



SAS komandosu Avşar Zırh ise mahkemedeki ifadesinde gecesi subayları örgütleyen Hakan Egemen ile bazı subaylar arasında yapılan konuşmaları anlattı. Zırh, "Darbe gecesi Hakan Egemen ile olan şahısların kendi aralarında '12-14 Temmuz tarihleri arasında birlikte eğitim yaptırdığını ve bu eğitim dolayısıyla birlikten patlayıcı ve mühimmat çıkardıklarını ve göreve gidecek timlere dağıttıklarını duydum" dedi. Soruşturma kapsamında tutuklanan SAT ve SAS komandolarının arasında Yusuf Baytar, Hüseyin Demir, Ahmet Güngör, Önder Yılmaz, Murat Yamandağ, Avşar Zırh, Selami Gül, Nihat Mengi ve Ahmet Taşçıoğlu da bulunuyor.