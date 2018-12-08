Sabah: Sarı Yelekliler bir ülkeyi daha savaş alanına çevirmeye başladı!

T24

Sabah gazetesinin internet sitesi, Fransa’da akaryakıttan alınan vergiye yapılacak zammı protesto için başlayan ve kısa sürede genel olarak ülkedeki hayat standartlarındaki düşüşe odaklanan Sarı Yelekler eylemlerinin komşu ülke Belçika’ya da yayılmasını “Sarı Yelekliler bir ülkeyi daha savaş alanına çevirmeye başladı!” başlığıyla Twitter’da paylaştı.

Gazete, geçen hafta eylemlere dair yaptığı bir başka haberde ise protestolar için ‘isyan’ ifadesini kullanmıştı.

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.