Sabah: Prof. Türkkaya Ataöv, muhabirimize kafa attı

Bangladeş Büyükelçiliği’nin düzenlediği Uluslararası Ana Dili Günü toplantısını takip eden Sabah gazetesi muhabiri Selva Ünal, resepsiyonda tanıştırıldığı Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün kendisine hakaretler ederek kafa attığını iddia etti.

"Yaklaşıp kafa attı"

Sabah'ta yer alan habere göre; Ünal yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Resepsiyonda Bangladeş Büyükelçisi’nin asistanı Meltem Hanım beni Prof. Dr. Ataöv’le tanıştırdı. ‘Merhaba ben Selva Ünal, Sabah gazetesinden diyerek el sıkıştım. Bunun üzerine Ataöv, sinirli bir şekilde el kol hareketleriyle, ‘Öyle bir gazete yok! Bedava dağıtılan gazete, gazete değildir’ diye hakaret etti. Ben de sözlerine cevaben, ‘Öyle bir gazete var ve bedava değil, insanlar kendi istekleriyle para verip alıyorlar. Bize inanıyorlar, güveniyorlar’ karşılığını verdim. Bana ‘Akılsız’ gibi aşağılayıcı tabirlerle hakaret eden Ataöv, daha sonra ‘Sana bir şey diyeceğim’ diyerek yanıma yaklaştı ve ani bir hareketle kafamın sol tarafına kafasıyla sert bir şekilde vurdu. Canım çok acıdı. Şoka girdim ancak ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye sorabildim. Ataöv de alaycı bir tavırla ‘Belki aklın başına gelir’ dedikten sonra hızlı bir şekilde toplantıyı terk etti.”