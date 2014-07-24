Sabah, yargı operasyonunu isimlendirdi; 17 Aralık ve TIR savcıları hedefte

Sabah gazetesi, sahur vakti emniyet mensuplarına yönelik "paralel yapı" iddialarıyla başlatılan operasyonun ikinci aşamasının yargıya uzanacağını ve "illegal faaliyetlere karıştığı" iddia edilen yargı mensuplarının 7 koldan ablukaya alındığı öne sürdü.

Sabah gazetesinin iddiası şöyle:

Paralel devlet yapılanması örgütünün emniyet teşkilatı içindeki uzantılarına yapılan operasyonun ardından yargıdaki paralel yapı da 7 koldan ablukaya alındı. Hükümeti devirmeye yönelik operasyonların mimarları ile örgütün illegal faaliyetlerine yasal kılıf uyduran yargı ayağı için hazırlıklar tamamlandı. Paralel örgütün ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde açılan yüzlerce soruşturma giderek genişliyor. Soruşturma 7 koldan devam ederken birinci sırayı örgütün bugüne kadar gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetlerinin koordinasyonuyla görevli yargı mensupları alacak. Bunlar arasında cemaat ve mensupları için açılan soruşturmaları sümenaltı eden, ayrıca kumpasla düzenlenen fezlekeler ve iddianameler ile siyasete müdahale girişiminde bulunan yargı mensupları da olacak.

Kimleri kapsayacak?

İşte devam eden soruşturmanın önümüzdeki günlerde yayılabileceği alanlar ve dayanakları:

1- İllegal olaylara

Gülen cemaati hakkında açılan soruşturmalar, paralel yapı mensubu savcılar eliyle hep sümenaltı edildi. Resmi kayıtlara göre Fethullah Gülen, hakkında 9 ayrı soruşturmada detaylı incelemeye gerek görülmeksizin "takipsizlik" kararı verildiği ortaya çıktı. Bu kararları veren savcıların paralel yapıyla bağlantıları ortaya çıkarılacak.

2- 7 Şubat MİT krizi

İstanbul'daki KCK soruşturması kapsamında, MİT mensuplarına kumpas kuruldu. KCK'nın faaliyetlerine yönelik gizli bir operasyon yürüten MİT mensupları, koordinasyon sağlamak için olayı aynı kapsamda çalıştığı izlenimi veren savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'ya anlattı. Ancak her iki savcı ve Başsavcıvekili Fikret Seçen kendilerine aktarılan kozmik bilgileri MİT mensuplarına karşı yürütmek istedikleri operasyonda delile dönüştürerek önce MİT mensuplarını takibe aldı ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan için gözaltı kararı çıkardı. Bu yolla elde edilen devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin paralel yapının eline geçtiği yönündeki ihbarlar araştırılacak.

3- 17-25 Aralık

Yargı darbesini koordine eden savcı Zekeriya Öz ile operasyonu planlayan savcılar Celal Kara ve Muammer Akkaş'ın bütün bağlantıları masaya yatırılacak.

4- Zekeriya Öz

Darbe girişimi başarısız kalınca Bolu'ya düz savcı olarak atanan Öz'ün özellikle İstanbul adliyesindeki savcıları ve tutuklama kararı verecek hâkimleri ayarlama, koordine etme görevi üstlendiği değerlendiriliyor. Bu kapsamda, hakkında HSYK'da bir çok şikâyet bulunan Öz, yargı ile ilgili atılacak adımlarda kilit rolde olacak.

5- TIR tezgahı

Adana'da MİT'e ait TIR'lara baskın düzenleyerek Türkiye'yi terör örgütlerine yardım ediyor iddiasıyla uluslararası kamuoyuna teşhir etmeyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidecek yolu açmayı hedefleyen Savcı Aziz Takçı ve bağlantıları da inceleme altında.

6-Selam örgütü

İstanbul Cumhuriyet Savcıları Adnan Çimen ile Adem Özcan 4 yıl önce Tevhid Selam Örgütü adı altında yüzlerce kişiyi hukuksuz bir şekilde dinledi. Aralarında Başbakan Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu isimleri dinleyen savcılar, gazeteci, işadamı ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 251 kişiyi de gözaltına almayı hedefliyordu. Ancak hazırladıkları kumpas dosyasının içinin boş olduğu dosyayı üstlenen savcılar tarafından tespit edildi ve takipsizlik kararı verildi. Bu kurguyu yapanlarbüyüteç altına alındı.

7- HSYK ayağı

Paralel örgüt adına hareket eden ve hükümeti devirmeye yönelik girişimde bulunan savcıları himaye eden, şikayet dosyalarını kapatan ve örgütün faaliyetlerine alan açtığı değerlendirilen HSYK üyeleri ve düzenledikleri toplantılar da soruşturmanın kapsamında yer alacak.

