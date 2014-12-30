Sabah: Paralel yapı, Rahmi Koç'tan Erbakan'a, Genelkurmay'dan Hürriyet'e ve AYM'ye kadar 360 bin dinleme yaptı

Sabah gazetesinde yer alan haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının “paralel yapı” olarak nitelendirdiği Gülen cemaatinin, 2007-2012 yılları arasında, siyaset, medya, bürokrasi ve iş dünyasından tam 360 bin kişiyi dinlediği öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Milli Görüş geleneğinin lideri Necmettin Erbakan, Hizbullah soruşturması, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'ı İBDA-C, işadamı Cavit Çağlar'ı PKK, Rahmi Koç'u ise organize suç soruşturmaları kapsamında dinledi. Birçok gazetecinin de yer aldığı listede, Doğan Holding’in ve Hürriyet gazetesinin santrallerinin de dinlendiği öne sürülüyor.

İddiaya göre, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı da 2008'de İBDA-C'den takibe alınanlar arasında.

Sabah gazetesinin bugünkü (30 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, “İşte en uzun telekulak listesi” başlıklı haber şöyle:

‘İşte en uzun telekulak listesi’

Paralel Yapı'nın TİB'den sildiği dinleme kayıtları kapatılan özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin arşivinde bulundu.

Paralel Yapı devlet içinde en güçlü olduğu 2007-2012 arasında Türkiye tarihinin en büyük telekulak skandalını gerçekleştirdi. Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre dinleme skandalında çok sayıda isim yer alıyor. Paralel Yapı'nın, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki (TİB) kayıtlarını sildiği bu dinlemeler, kapatılan Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin arşivinde bulundu. HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan'ın yaptığı geniş kapsamlı araştırmaya göre telekulak dosyası 360 bin önleyici ve adli dinleme kararından oluşuyor. Dinlemeler; Mart 2006'da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanan ve Haziran 2007'de kendi kadrosunu oluşturan Paralel Yapı'nın gözde polis şefi Ramazan Akyürek döneminde yaşandı. Bu süreçte tamamen sahte isimler, uydurma örgütler ve suçlar üzerinden siyasetçi, bürokrat ve askerler başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden pek çok kişi dinlendi. Paralel Yapı'nın telefonlarını dinlediği en önemli kurum Genelkurmay Başkanlığı. Karargâh, 1 Ocak -31 Aralık 2009 arasında dinlenmiş. Ayrıca çeşitli kademelerinde görev yapan subay ve astsubayların, İBDA-C, organize suç ve Hizbullah örgütü kapsamında dinlendiği belgelerde yer alıyor. Eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri 2007'de dinlenen isimler arasında. Paralel Yapı'nın hedefindeki en önemli isim ise eski Başbakan Necmettin Erbakan. Erbakan, 2009'da Huzvullah Gültekin sahte ismiyle Hizbullah/İlim dosyası kapsamında dinlenilmiş. Eski AK Partili Abdüllatif Şener de 2007'de İBDA-C dosyası kapsamında teknik takibe alınmış. İşte Paralel Yapı'nın dinleme listesi:

Siyasiler

Şimdi Paralel Yapı'ya yakın bir çizgide siyaset güden BBP Başkanı Mustafa Destici İBDA-C, CHP'li Mehmet Bekaroğlu Selam Tevhid kapsamında dinlenmiş. 17 Aralık operasyonunda hedef olan isimlerden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan da terör örgütü kapsamında dinlenen isimler arasında. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ise 2009'da Hizbullah/İlim dosyasından dinlenmiş. Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Özel Kalem Müdürü de 2008'de İBDA-C'den takibe alanmış.

Kürt siyasetçiler ve avukatlar

Hükümetin çözüm sürecini ilk başlattığı dönemde, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi, Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Doğan Erbaş ve çalıştığı Asrın Hukuk Bürosu ile KCK şüphelileri de Paralel Yapı'nın telekulak listesinde yer alıyor.

Anaya Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2007 -2008 arasındaki üyeleri Ahmet Akyalçın, Osman Ali Feyyaz Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, üye Abdullah Necmi Özler'in oğlu Haydar Özler, Haluk Özgüldür'ün eşi Nilgün ve oğlu Serdar ile Serruh Kaleli, sahte isimlerle İBDA/C örgütü kapsamında dinlenildi. AYM Halkla İlişkiler Müdürü Emine Aydoğdu ise DHKP/C kapsamında teknik takibe alındı. Listede AK Parti'nin anayasa taslağını hazırlayan profesör Ergun Özbudun da yer alıyor.

Eski MİT'çiler

Skandalın en önemli isimlerden biri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski müsteşarlarından Sönmez Köksal. Köksal, 2009'da İBDA-C örgütü üyesi gösterilerek dinlenilmiş. Emekli Büyükelçi İlter Türkmen de aynı yıl yine İBDA-C kapsamında teknik takibe alınmış. Emekli MİT mensubu Osman Nuri Gündeş (Servet Cesur sahte ismiyle) dinlenenler arasında. ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumuda (ÖSYM) kopya ve usulsüzlüklerle gündeme geldiği dönemde Paralel Yapı tarafından kıskaca alındı. 2009'da dinlenen ÖSYM Başkanı Ahmet Ünal Yarımağan, 2010'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Şubat 2009'da ÖSYM Bilgi İşlem Şube Müdürü Mustafa Tütüncü, Araştırma ve Geliştirme ve Değerlendirme Müdürü Haydar Altunay, Müdür Yardımcısı Müşerref Yiğit, Bilgi İşlem Şube Müdürü Hatice Altunay ile biyolog Gönül Tütüncü, uzmanlar Ekrem Uğur ve İlnur organize suç örgütü kapsamında dinlenilmiş.

Rahmi Koç ve Cavit Çağlar

PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan getiren uçağı devlete tahsis eden işadamı Cavit Çağlar ise ironik bir biçimde PKK üyeliğinden dinlenilmiş. İşadamı Rahmi Koç da organize suçtan 2008'de telekulak listesine girmiş.

Eko-politik casusluk

Paralel Yapı, Merkez Bankası'nın telefonlarını 2008'de takibe almış. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bürokratları da listede yer alıyor. EPDK Başkanı Hasan Köktaş ile, Mustafa Yılmaz, Cemalettin Tüney ve Mustafa İbiş ise Hizbut Tahrir ve organize suç örgütü kapsamında dinlenilmiş. Halil Akartuna da enerji politikalarını etkilemek için dinlenenler arasında.

Ergenekon sanıkları

Yargıtay üyesi Ahmet Ceylani Tuğrul ve Danıştay üyesi Ali Dursun Ulusoy'un da aralarında bulunduğu üst yargı kurumu mensupları da dinlenilmiş. Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy gibi davalarda sanık olan subay ve astsubaylar ise suçlandıkları örgütlerden değil, başka suçlardan dinlenmiş. Ergenekon sanıkları Veli Küçük ve Levent Göktaş organize suçtan teknik takibe alınmış. Hrant Dink davasına bakan hâkim Erkan Canak 2008'de İBDA-C'den teknik takibe alınmış. Kritik davalarda rapor veren adli tıp uzmanları, bakanlık bürokratları, mülkiye müfettişleri, vali ve kaymakamlar da listede bulunuyor.

KENDİ ADAMLARI DA VAR: Gülencilerle ilgili önemli ifşaatlarda bulunan Nurettin Veren de 2007'de İBDA-C üyeliğinden dinlenmiş. Gülenciler arasında yer alan Önder Aytaç ile Gülen'in doktoru Tuncay Delibaş da dinlenenler arasında. Paralel yapının hedefindeki işadamı Galip Öztürk ile oyuncu İpek Tuzcuoğlu da dinlenen isimler arasında yer alıyor. Tuzcuoğlu'nun hangi amaçla dinlenildiği bilinmiyor.

Doğan Holding ve Hürriyet'e paralel kıskaç

Paralel Yapı, 2008'de Doğan holding ile Hürriyet gazetesinin santrallerini de dinlemiş. Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı 2008'de İBDA-C'den takibe alınanlar arasında. Listede Paralel Yapı'nın en çok hedef seçtiği Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de bulunuyor. Paralel Yapı ile mücadele amacıyla yapılan yargısal düzenlemeleri eleştiren Hürriyet'in köşe yazarı Taha Akyol, 28 Şubat sürecinden sonraki 2001 krizinin ardından SABAH gazetesinden ayrılıp Vatan Gazetesi'ni kuran Zafer Mutlu ve 2011'de ölen Behiç Kılıç da takibe alınanlar arasında.

Dinlenen diğer gazetecilerin isimleri şöyle: Abdülkadir Selvi (TİT). Ahmet Hakan (Hizbullah), Aslı Aydıntaşbaş (İBDA-C), Bedir Seferoğlu (TİT), Bilal Çetin (Organize), Cüneyt Özdemir (Hizbullah), Ersin Bal (İBDA-C), Ertuğrul Özkök (Organize), Mete Çubukçu (TİT), Güler Kömürcü (İBDA-C), Hasan Tüfekçi (Organize), Hüseyin Gülerce (Organize), Hüseyin Üzmez (İBDA-C), Uğur Dündar (Hizbullah), Akif Beki (Organize) Mehmet Ali Birand (Hizbullah), Muharrem Sarıkaya (İBDA-C), Cüneyt Ülsever (Hizbullah), Nasuhi Güngör (İBDA-C), Nuray Başaran (İBDA-C), Nurettin Şimşek (Organize), Nuri Elibol (Organize), Oray Eğin (Hizbullah), Sedat Ergin (Terör), Şükrü Küçükşahin (Hizbullah), Tahir Sarıkaya (Organize) ve Fatih Çekirge (İBDA-C). Tolga Şardan ve Sebahattin Önkibar da dinlenen isimler arasında yer alıyor.

Polis şefleri de takibe alındı

Paralel Yapı polis şeflerinden Emin Arslan, Osman Ak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısıları Mustafa Gülcü ve Faruk Ünsal'ı Hizbullah, Ali Kolat'ı organize suç, Sabri Uzun'u ise Hizbullah ve İBDAC'den dinlemiş. Sedat Demir, İbrahim Selvi, Ali Tunçbilek, Reha Çakır, Yüksel Balbal, Hüseyin Aşkın, Mustafa Aral, Ömer Zeren, Adnan Mutlu ve Mustafa Bal da teknik takibe alınan polisler arasında.