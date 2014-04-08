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Sabah: Paralel yapı kapıcılardan da istihbarat topladı!

Sabah gazetesi, Başbakan Erdoğan tarafından 'paralel yapı' olarak nitelenen Gülen cemaatinin Ankara'daki siyasetçiler ve bürokratlar hakkında kapıcılar aracılığıyla bilgi topladığını öne sürdü

08 Nisan 2014 12:56

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası ve seçim dönemi sıkça dile getirerek Fethullah Gülen cemaatine yönelik "paralel yapı" nitelemesine ilişkin Sabah gazetesi Ankara'da siyasetçi ve bürokratların oturduğu binalardaki kapıcılardan istihbarat aldığını iddia etti.

Ankara Çukurambar'da bier araya gelen kapıcıların paralel yapı için binalarındaki bürokratlar hakkında istihbari bilgi toplayıp sunduğunu öne süren Sabah gazetesi, bir kapıcının itiraflarda bulunduğunu öne sürerek, toplantıda Twittter'da fenomen olan @fuatavni hesabından atılmış tweetlerden konular konuşulduğunu iddia etti.

Sabah'ta öne sürülen haber şöyle: 

Sözde 'Nur' toplantılarıyla Çukurambar'daki kapıcılara ulaşan paralel çetenin, bu yolla siyasetçi ve bürokratları adım adım izlediği ortaya çıktı.

Siyasetçi ve bürokratların ağırlıkta olduğu Ankara Çukurambar'da stratejik planlama yapan paralel yapı, 'Nur toplantıları' adı altında bir araya getirdiği kapıcıları adeta ajan olarak kullandı. Kendilerini dini sohbet içinde sanan kapıcılardan, yapılan dini sohbetler arasında apartmanlarında oturan siyasiler hakkında bilgi aşıran 'Çukurambar abileri' bu yolla en hassas bilgilere ilk elden ulaşma şansına sahip oldu. Sabah'a itiraflarda bulunan kapıcı D.H., paralel yapının, kendilerini sohbete davet ettiğini, kendisinin de Allah yolunda bir şeyler öğrenmek için sohbetlere katıldığını anlatarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toplantılarda çalıştıkları binalarda oturanlarla ilgili sorular sorulduğunu söyleyen D.H., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Konuşmalarımız sohbet havasında geçtiği için ne yapmaya çalıştıklarını anlamadık. Dini sohbet arasında siyasetten olup bitenlerden konu açılıyordu. Özellikle 17 Aralık sonrasında AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiği anlatıldı. Başbakan Erdoğan'ı karalayan asılsız iddiaların yanı sıra MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın İran ajanı olduğu yönünde de kara propaganda yapıldı. Bu toplantılar her defasında farklı bir evde gerçekleştiriliyordu. Toplantıların yeri, her hafta cep telefonlarına gelen mesajla belirleniyordu. Haftada bir kez gerçekleşen toplantılar, 17 Aralık operasyonlarından sonra haftada 3 kez yapılmaya başlandı. Ben gitmek istemeyince araya akrabalarımı koymaya başladılar."

 

'Kapıda notlar buldum'

 

Kapıcı D.H., paralel yapının birbiriyle propaganda amaçlı sürekli iletişim kurduğunu söyleyerek tanık olduğu ilginç olayı anlattı. D.H., "Toplantılara katılan abilerden birinin kapısındaki eski gazeteleri ve kağıtları alıyordum. Gazetelerin arasında bazı notlar buldum. Okuyunca çok şaşırdım. İçinde Başbakan Erdoğan, Hakan Fidan ve MİT'i hedef alan bazı yazılar yazıyordu" diye konuştu. Diğer taraftan bu notların Twittter'daki hayali kahraman Fuat Avni hesabından atılmış tweetlerden oluştuğu anlaşıldı. 

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