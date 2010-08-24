Sabah namazının ardından imama suikast

T24 - Hakkâri’de sabah ezanının ardından evine dönen Hacı Sait Camisi İmamı Aziz Tan sokakta öldürüldü. Vali Türker, imamın tehditlere boyun eğmediği için öldürüldüğünü söyledi.





Hakkâri’de sabah ezanını okuduktan sonra evine dönen imam Aziz Tan, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırganlar kaçmayı başarırken, Hakkâri Valisi Muammer Türker, öldürülen imamın “birileri” tarafından tehdit edildiğini ve boyun eğmediği için öldürüldüğünü söyledi.



Pehlivan Mahallesi’ndeki Hacı Sait Camisi imamı Aziz Tan, dün sabah ezanını okuduktan kısa süre sonra evine gitmek üzere camiden çıktı. Altı çocuk babası olan Tan, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitiren Tan’ın cenazesi, işlemlerin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın çok yönlü araştırıldığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cenaze, Van Adlî Tıp Kurumu’nda yapılan ayrıntılı otopsinin ardından Hakkâri’de toprağa verildi.

Vali’den ‘belgeli’ açıklama

Polisin soruşturma ve operasyonları devam ederken, Hakkâri Valisi Muammer Türker, çevresinde sevilen bir kişi olan Aziz Tan’ı kimin öldürdüğü konusunda çok çarpıcı bir iddia dile getirdi. Türker, Hakkâri’de katıldığı bir etkinlikte Tan’ın öldürülmesine ilişkin şunları söyledi: “Molotofkokteyli, taş biber gazının olmadığı bir ortamda ders çalışmak daha iyidir. Öyle bir Hakkâri’yi de inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Birkaç gün huzurlu bir dönem geçirdik. Fakat bugün çok acı bir olay yaşandı. Camiye gitmekte olan bir din görevlimiz, maalesef bazı insanların kurşunlarına hedef oldu. Daha önce tehditler alıyordu, belgeleri var. Bugün bu tehditlerin neticesi olarak infaz edildi. Güya ateşkes, eylemsizlik var. Birileri birkaç günlük huzuru bile Hakkâri’ye çok görüyor.’’

‘PKK imamları tehdit etti’ iddiası

Bu olaydan yaklaşık bir hafta önce Anadolu Ajansı (AA) tarafından geçilen bir haberde PKK’nın Siirt ve Van’daki imamları tehdit ettiği ve işbirlikçilikle suçladığı belirtildi. Kimi çevrelerde ise saldırının arkasında ateşkes sürecini baltalamak isteyen güçlerin olduğu ve Hakkâri’nin özellikle seçildiği savunuldu.

Diyanet’ten kınama mesajı

İmam Aziz Tan’ın ölümüne Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da tepki geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî sitesinde imam Tan’ın resmi yayınlanarak “Kınıyoruz” mesajı yayımlandı.

Uzman çavuş da sokakta öldürülmüştü

Hakkâri’de 14 Temmuz 2010 tarihinde de benzer bir cinayet gerçekleşmişti. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi’ndeki evinden çıkıp birliğine giden Yasin Ak isimli sivil giyimli uzman çavuş, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.